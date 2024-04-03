На Івано-Франківщині у газопровід здійснили незаконну врізку

Наразі встановлюються збитки, надані компанії та особи, які здійснили незаконну врізку.

Джерело фото: facebook.com/Ukrnafta

У селі Пасічна на Івано-Франківщині працівники Укрнафти виявили несанкціоновану врізку у газопровід, інформацію передали у поліцію. Про це повідомляє пресслужба «Укрнафти».

«Працівники Служби Безпеки ПАТ «Укрнафта» виявили несанкціоновану врізку у газопровід на території с. Пасічна Надвірнянського району Івано-Франківської області», - сказано у повідомленні.

По прибутті на місце представників Нацполіції, було проведено розкопувальні роботи та виявлено врізку в металічну трубу високого тиску, в яку був вмонтований кульковий кран до якого приєднано поліетиленовий шланг чорного кольору, який веде в сторону житлових будинків.

В Укрнафті зазначають, що наразі встановлюються збитки, надані компанії та особи, які здійснили незаконну врізку.

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