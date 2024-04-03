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КСУ ухвалив рішення щодо пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання через Чорнобильську катастрофу

16:34, 3 квітня 2024
КСУ визнав неконституційними приписи, якими встановлено мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи.
КСУ ухвалив рішення щодо пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання через Чорнобильську катастрофу
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Конституційний Суд України ухвалив Рішення щодо гарантій соціального захисту та відшкодування шкоди громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.  Про це повідомляє відділ комунікацій КСУ та правового моніторингу.

Перший сенат Конституційного Суду України на пленарному засіданні 3 квітня ухвалив Рішення № 4-р(І)/2024 у справі за конституційними скаргами Водолагіна Сергія Миколайовича, Некрилова Володимира Вікторовича щодо відповідності Конституції України пункту 2 розділу І Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо підвищення рівня пенсійного забезпечення окремих категорій  осіб» від 29 червня 2021 року № 1584–ІХ, частини третьої статті 54 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28 лютого 1991 року № 796–ХІІI.

Цими приписами встановлено мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Заявники оспорювали частину третю статті 54 Закону № 796 зі змінами, за якою «в усіх випадках розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть бути нижчими: для I групи інвалідності – 6000 гривень; для II групи інвалідності – 4800 гривень; для III групи інвалідності – 3700 гривень; для дітей з інвалідністю – 3700 гривень».

У Рішенні зазначено, що «для громадян України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на конституційному рівні встановлено особливі гарантії їх соціального захисту та відшкодування завданої шкоди їхньому життю та здоров’ю».

Дослідивши питання, порушені в конституційних скаргах, Суд дійшов висновку, що частина третя статті 54 Закону № 796 не відповідає Конституції України (є неконституційною).

Водночас Суд закрив конституційне провадження в частині щодо конституційності абзаців восьмого, дев’ятого, десятого пункту 2 розділу І Закону № 1584 у зв’язку з неприйнятністю конституційних скарг.

Судді-співдоповідачі у цій справі – Олександр Петришин і Петро Філюк.

В КСУ додали, що текст Рішення та його резюме будуть оприлюднені 4 квітня.

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