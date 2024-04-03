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В Україні ціни на шоколад рекордно «злетять»: які причини і до чого готуватись ласунам

23:15, 3 квітня 2024
Ціни на шоколад і вироби з нього піднімуться практично вдвічі через підвищення вартості сировини та блокаду поляками кордону.
В Україні ціни на шоколад рекордно «злетять»: які причини і до чого готуватись ласунам
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В Україні злетять ціни на шоколад та вироби з нього. Вартість популярного продукту стане вищою практично вдвічі через підвищення вартості сировини та блокаду поляками кордону. Про це повідомляє ВВС.

Так, за прогнозами оглядача аграрного і харчового ринку Лариси Гук, уже влітку вартість плитки шоколаду підніметься до 50 грн, а до зими – до 70 грн.

Експерт повідомила також, що виробники вже зменшили вагу стандартної плитки шоколаду до 80 грамів.

«Слід очікувати подорожчання – і виробники це підтверджують. Є прогноз, що влітку ціна за плитку шоколаду (а вона зараз уже не 100, а, наприклад, 80 г) може зрости з 35 до 50 грн, а до кінця року – й до 70 грн», – стверджує вона, уточнивши, що це усереднений прогноз, бо «є шоколад із вмістом какао 30%, а є понад 80%».

Згідно з експертною оцінкою, на ціну шоколадних виробів вплине низка причин:

Підвищення вартості сировини: з початку лютого подорожчання становило майже 10%, з початку року – 50%, а з 2022 року – 130%.

Блокування польського кордону: сировина йде саме через нього, і складнощі з логістикою впливають на ціну.

Очікується, що виробники та торговельні мережі намагатимуться «максимально нівелювати подорожчання».

«Уже зараз на шоколад активно діють якісь акційні пропозиції, бо ритейлери намагаються хоч якось пожвавити торгівлю. Якщо акційні пропозиції починаються десь від 35 грн за плитку, то ціна імпортної продукції – вже зі 100 грн», – пояснила Гук.

При цьому, за її очікуваннями, виробники можуть вдатися до активнішого використання альтернативних інгредієнтів, що спричинить зниження якості шоколадних виробів.

Раніше ми писали, що світу загрожує подорожчання шоколаду та інших кондитерських виробів — усе через какао.

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