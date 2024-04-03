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На Миколаївщині культиватор наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет, що здетонував

22:36, 3 квітня 2024
На щастя, водій не постраждав.
На Миколаївщині культиватор наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет, що здетонував
Джерело фото: ДСНС
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На Миколаївщині культиватор наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет, що здетонував. На щастя, водій не постраждав.

Як повідомили у ДСНС України 3 квітня, чоловік трактором, до якого було приєднано навісне обладнання, зміг виїхати з небезпечної ділянки. Механічних ушкоджень зазнав тільки культиватор. 

Раніше стало відомо, що на Херсонщині загинули троє чоловіків, які намагалися розібрати дрон.

Ми писали, що МВС намагається знайти інноваційні підходи щодо розмінування полів.

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