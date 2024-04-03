На щастя, водій не постраждав.

Джерело фото: ДСНС

На Миколаївщині культиватор наїхав на невідомий вибухонебезпечний предмет, що здетонував. На щастя, водій не постраждав.

Як повідомили у ДСНС України 3 квітня, чоловік трактором, до якого було приєднано навісне обладнання, зміг виїхати з небезпечної ділянки. Механічних ушкоджень зазнав тільки культиватор.

Раніше стало відомо, що на Херсонщині загинули троє чоловіків, які намагалися розібрати дрон.

Ми писали, що МВС намагається знайти інноваційні підходи щодо розмінування полів.

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