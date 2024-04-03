Более важного места не существует: Кулеба заявил, что все существующие в мире системы Patriot должны быть переданы Украине как можно скорее

По словам министра, Украина - единственная страна в мире, которая почти каждый день защищается от баллистических ракет.

Все существующие в мире системы ПВО Patriot должны быть переданы Украине как можно быстрее. С таким заявлением выступил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба после встречи с польским коллегой Радославом Сикорским в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 3 апреля.

«Во время нашей встречи Радослав Сикорский и я обсудили, как Польша может помочь защитить украинское воздушное пространство от российских ракет и как защитить польское воздушное пространство от их вторжений», - отметил Кулеба.

По его словам, Украина является единственной страной в мире, которая почти каждый день защищается от атак баллистики.

«Это означает, что все имеющиеся в мире батареи Patriot, которые могут быть предоставлены Украине, должны быть доставлены в Украину как можно скорее. Более важного места для них не существует», - подчеркнул министр.

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