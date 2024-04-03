В Киеве снова зафиксировали температурные рекорды

2 апреля в Киеве было зафиксировано три температурных рекорда.

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Погода в Киеве снова бьет температурные рекорды. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 2 апреля в Киеве было зафиксировано три температурных рекорда.

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометеорологического центра.

Минимальная температура воздуха в столице оказалась самой высокой для этой даты, поскольку она не опустилась ниже 12,1°С. Предыдущее рекордное значение 1951 года было превышено на 2,4°С.

Максимальная температура воздуха достигла 26,9°С, что на 3,8°С выше предыдущего рекордного показателя 2017 года.

А среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений на 2 апреля и составила 16,4°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1990 и 2017 годов на 2,4°С, а климатическую норму – на 9,9°С.

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