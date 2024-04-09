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«Потрібні чіткі та зрозумілі критерії», — Денис Шмигаль доручив внести «справедливу» постанову про бронювання від мобілізації

14:40, 9 квітня 2024
Також прем’єр доручив профільним міністерствам визначити перелік об’єктів та підприємств критичної інфраструктури.
«Потрібні чіткі та зрозумілі критерії», — Денис Шмигаль доручив внести «справедливу» постанову про бронювання від мобілізації
Фото: kmu.gov.ua
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував реалізацію більш справедливих підходів до бронювання військовозобов'язаних. Про це він заявив під час засідання Уряду 9 квітня.

За його словами, для забезпечення військових, які захищають Україну, необхідні працюючі економіка й інфраструктура. Одним з питань в цьому напрямку є справедливе й раціональне бронювання військовозобов'язаних.

Як наголосив прем’єр, сьогодні обороноздатність України залишається пріоритетом номер один, у зв'язку з чим щотижня ухвалюються рішення, які посилюють нашу країну.

Ефективна оборона, за словами прем'єра, є синергією зусиль фронту та тилу.

«Наші військові захищають Україну на передовій, але для їх забезпечення потрібна працююча економіка та інфраструктура. Одним із ключових питань в цьому напрямку є справедливе і раціональне бронювання військовозобов’язаних. Працівників підприємств, які дійсно критично важливі, - зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр заявив, що дав доручення профільним міністерствам найближчим часом внести оновлену, більш справедливу постанову про бронювання. У тому ж числі було доручено визначити перелік об’єктів та підприємств критичної інфраструктури.

«Потрібні чіткі та зрозумілі критерії, щоб ні у військових, ні у суспільства не виникало жодних питань, чому ті чи інші люди є заброньованими в нашій державі», - зауважив очільник Уряду.

Раніше ми писали, що у Раді обговорюють можливість бронювання до 50% військовозобов'язаних співробітників підприємств за умови сплати військового збору на кожного працівника.

Додамо, що працівники телемарафону «Єдині новини» отримали бронь від мобілізації.

Згодом очільник Мінкульту Ростислав Карандєєв пояснив бронювання окремих ЗМІ та працівників цирків.

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