«Энергоатом» планирует под Николаевом построить завод по производству ядерного топлива

«Энергоатом» возведет завод по производству ядерного топлива по американским технологиям.

Источник фото: minprom.ua

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" планирует возведение завода по производству ядерного топлива на технологии американской компании Westinghouse. Строительство планируется в городе Южноукраинск, расположенном в Николаевской области. Решение об этом было объявлено и.о. председателя правления компании Петром Котиным.

"Завод мы решили разместить возле города Южноукраинск. Даже не ожидал, что такая большая поддержка будет обеспечена от жителей города", - заявил Котин.

Создание завода для производства тепловыделяющих сборок станет ключевым элементом стратегии диверсификации поставок ядерного топлива для украинских атомных электростанций.

"На сегодня мы полностью отказались от поставок российского ядерного топлива...и нужно обеспечить другие источники поставок. Этим источником будет именно наше производство", - добавил Котин.

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