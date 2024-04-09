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Кабмин примет новый порядок бронирования работников – Денис Шмыгаль

14:50, 9 апреля 2024
Денис Шмыгаль поручил определить исчерпывающий список объектов и предприятий критической инфраструктуры, работники которых будут подлежать бронированию.
Кабмин примет новый порядок бронирования работников – Денис Шмыгаль
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Постановление Правительства, определяющее порядок бронирования работников предприятий критической инфраструктуры, будет изменено. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам заседания Кабмина 9 апреля.

«Одним из ключевых вопросов является справедливое и рациональное бронирование военнообязанных. Работников предприятий, действительно критически важных. Здесь не должно быть никаких спекуляций и манипуляций.

Поэтому поручил профильным министерствам в ближайшее время внести обновленное, более справедливое постановление о бронировании и определить исчерпывающий перечень объектов и предприятий критической инфраструктуры.

Нужны четкие и понятные критерии, чтобы ни у военных, ни у общества не возникало никаких вопросов, почему те или иные люди забронированы в нашем государстве», - пояснил он.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», глава Министерства культуры Ростислав Карандеев выразил возмущение хейтом вокруг темы бронирования работников сферы культуры и отдельных медиа.

Автор: Наталья Мамченко

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