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Мошенники придумали новую схему обворовывания пенсионеров через телеграмм-каналы

07:55, 10 апреля 2024
Мошенники используют фишинговые веб-сайты, ресурсы с вредоносным программным обеспечением или дезинформацию.
Мошенники придумали новую схему обворовывания пенсионеров через телеграмм-каналы
Источник фото: depositphotos
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Киберполиция сообщает о новой мошеннической схеме, которая заключается в выманивании денег от пенсионеров от имени госучреждений через телеграмм-каналы. Злоумышленники создают такие каналы, используя символику государственных учреждений, и предлагают получить несуществующие социальные услуги под видом помощи пенсионерам.

В уведомлениях, размещенных в таких каналах, обычно содержатся ссылки, которые могут привести к фишинговым веб-сайтам или ресурсам с вредоносным программным обеспечением или дезинформацией. В частности, киберполиция предупреждает, что в будущем такие каналы могут быть использованы для распространения враждебной пропаганды.

Рекомендуется проверять информацию о социальных услугах для пенсионеров только на официальных сайтах Пенсионного фонда Украины или обращаться непосредственно в управление ПФ по месту жительства. Также следует обращаться в Управление социальной защиты для получения информации об услугах для малозащищенных групп населения.

Кроме того, киберполиция рекомендует придерживаться нескольких советов, чтобы избежать попадания в руки аферистов и не потерять свои сбережения. Среди них:

  • воздерживаться от перехода по сомнительным ссылкам;
  • получать информацию о социальных услугах только на официальных сайтах организаций, которые их предлагают;
  • проверять правильность URL-адреса сайта перед введением конфиденциальных данных;
  • воздерживаться от ввода банковских данных на сомнительных сайтах;
  • не разглашать платежную информацию и немедленно заблокировать карту в случае ее разглашения.

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