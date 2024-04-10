Шахраї вигадали нову схему обкрадання пенсіонерів через телеграм-канали

Шахраї використовують фішингові вебсайти, ресурси з шкідливим програмним забезпеченням чи дезінформацію.

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Кіберполіція повідомляє про нову шахрайську схему, яка полягає у виманюванні грошей від пенсіонерів від імені держустанов через телеграм-канали. Зловмисники створюють такі канали, використовуючи символіку державних установ, та пропонують отримати неіснуючі соціальні послуги під видом допомоги пенсіонерам.

У сповіщеннях, розміщених у таких каналах, зазвичай містяться посилання, які можуть привести до фішингових вебсайтів або ресурсів з шкідливим програмним забезпеченням чи дезінформацією. Зокрема, кіберполіція попереджає, що у майбутньому такі канали можуть бути використані для поширення ворожої пропаганди.

Рекомендується перевіряти інформацію про соціальні послуги для пенсіонерів лише на офіційних сайтах Пенсійного фонду України або звертатися безпосередньо до управління ПФ за місцем проживання. Також слід звертатися до Управління соціального захисту для отримання інформації про послуги для малозахищених груп населення.

Крім того, кіберполіція рекомендує дотримуватися кількох порад, щоб уникнути потрапляння в руки аферистів та не втратити свої заощадження. Серед них:

утримуватися від переходу за сумнівними посиланнями;

отримувати інформацію про соціальні послуги лише на офіційних сайтах організацій, які їх пропонують;

перевіряти правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних;

утримуватися від введення банківських даних на сумнівних сайтах;

не розголошувати платіжну інформацію і негайно заблокувати картку у разі її розголошення.

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