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Урсула фон дер Ляєн змушена виправдовуватися через призначення однопартійця на високооплачувану посаду, — Politico

18:18, 9 квітня 2024
Президентка Єврокомісії відповіла на звинувачення у просуванні депутата на прибуткову офіційну посаду.
Урсула фон дер Ляєн змушена виправдовуватися через призначення однопартійця на високооплачувану посаду, — Politico
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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн була змушена пояснити призначення депутата Європарламенту Маркуса Піпера, який є членом однієї з нею політичної партії, на високооплачувану посаду. Про це повідомляє «Європейська правда» із посиланням на Politico.

Напередодні її звинуватили у кар’єрному просуванні обрання Маркуса Піпера на посаду уповноваженого з питань малого та середнього бізнесу. Це новостворена посада, а Піпер - представник тієї самої політичної групи, до якої належить і голова Єврокомісії - Європейської народної партії.

Але після цього четверо єврокомісарів – комісар із питань промисловості Тьєррі Бретон, економіки Паоло Джентілоні, зайнятості Ніколь Шміт та топдипломат ЄС Жозеп Боррель – публічно поставили під сумнів прозорість процедури відбору.

Очільниця Єврокомісії у відповідь на це зазначила: «Усі процеси є чіткими, чистими та прозорими, тому представник малого та середнього бізнесу має сильну позицію».

За повідомленнями ЗМІ, двоє інших кандидатів на посаду представника Єврокомісії з малого й середнього бізнесу – обоє жінки – нібито отримали вищі бали під час співбесіди й конкурсного випробування.

Керівник бюджетного управління Єврокомісії Йоганнес Ган у листі від 8 квітня заявив, що Піпера обрали як найкращого кандидата «на основі його величезного досвіду і послужного списку у сфері МСБ» у межах «звичайної свободи дій для таких призначень на високі посади».

Однак у відповідь четверо єврокомісарів заявили, що лист Гана не відповідає на їхні занепокоєння щодо прозорості та неупередженості.

Очікується, що 11 квітня Європейський парламент планує проголосувати за поправку, яка скасує призначення Піпера.

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