Урсула фон дер Ляйен вынуждена оправдываться из-за назначения однопартийца на высокооплачиваемую должность, — Politico

Президент Еврокомиссии ответила на обвинения в продвижении депутата на прибыльный официальный пост.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен была вынуждена объяснить назначение депутата Европарламента Маркуса Пипера, который является членом одной с ней политической партии, на высокооплачиваемую должность. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Politico.

Накануне ее обвинили в карьерном продвижении избрания Маркуса Пипера на должность уполномоченного по малому и среднему бизнесу. Это вновь пост, а Пипер - представитель той самой политической группы, к которой принадлежит и председатель Еврокомиссии - Европейской народной партии.

Но после этого четверо еврокомиссаров – комиссар по промышленности Тьерри Бретон, экономики Паоло Джентилони, занятости Николь Шмидт и топдипломат ЕС Жозеп Боррель – публично поставили под сомнение прозрачность процедуры отбора.

Глава Еврокомиссии в ответ на это отметила: «Все процессы четкие, чистые и прозрачные, поэтому представитель малого и среднего бизнеса имеет сильную позицию».

По сообщениям СМИ, два других кандидата на должность представителя Еврокомиссии по малому и среднему бизнесу – обе женщины – якобы получили высшие баллы во время собеседования и конкурсного испытания.

Руководитель бюджетного управления Еврокомиссии Йоханнес Ган в письме от 8 апреля заявил, что Пипера избрали в качестве лучшего кандидата «на основе его огромного опыта и послужного списка в сфере МПБ» в рамках «обычной свободы действий для таких назначений на высокие должности».

Однако в ответ четверо еврокомиссаров заявили, что письмо Гана не отвечает на их беспокойство по поводу прозрачности и беспристрастности.

Ожидается, что 11 апреля Европейский парламент планирует проголосовать за поправку, отменившую назначение Пипера.

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