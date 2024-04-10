С какими трудностями сталкиваются украинки в Чехии: подробности

Украинские женщины в Чехии вынуждены работать на должностях ниже квалификации.

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По данным Международной организации по миграции (МОМ), более двух третей экономически активных беженцев из Украины находят работу в Чехии. Опрос проведенный этой организацией показал, что основную часть составляют женщины, которые часто имеют высокий уровень образования. Однако, несмотря на это, украинки в Чехии вынуждены работать на должностях ниже уровня своей квалификации. Об этом сообщает proukrainu.blesk.cz.

На сегодняшний день в Чехии находится 320 тысяч беженцев, которые получили временную защиту. Из них 77% являются экономически активными, то есть заняты (69%) или активно ищут работу. Однако поиск стабильной работы является важной проблемой для отдельных групп, в частности для матерей-одиночек, людей старше 60 лет и лиц с проблемами здоровья.

Исследование также показало, что знание чешского языка играет большую роль в поиске работы. Более 80% опрошенных, владеющих чешским языком, нашли себе занятие. Наибольшая занятость наблюдается среди тех, кто имеет опыт работы в Украине в области механизации, слесарства, вождения, сельского хозяйства.

Кроме того, многие беженцы сталкиваются с финансовыми проблемами, особенно те, кто находится на пенсии, в декретном отпуске или занимается уходом за детьми. Более половины не могут оплатить неожиданные расходы свыше 13 600 крон.

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