В Киеве выпивший мужчина убил руководителя из-за замечания

Полицейские сообщили злоумышленнику о подозрении в умышленном убийстве.

Источник фото: Полиция Киева

В Киеве злоумышленник с признаками алкогольного опьянения зарезал своего начальника из-за замечания. По данным полиции Киева, мужчина, который выпил спиртное и атаковал своего руководителя ножом, уже находится под стражей. Ему сообщено о подозрении. Теперь злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы за умышленное убийство.

Сообщение о происшествии поступило в Деснянское управление полиции, когда на Броварском проспекте обнаружили мужчину с ножевыми ранениями. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело 36-летнего мужчины, который скончался от полученных травм.

Как установили полицейские, потерпевший работал начальником смены охраны и обратился к подчиненному с замечанием после того, как увидел его в состоянии алкогольного опьянения. В ответ мужчина ударил его ножом в грудь.

После задержания уроженец Сумской области, 1971 года рождения, был проинформирован о подозрении в совершении уголовного преступления - умышленное убийство. Сейчас правоохранители обратились в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

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