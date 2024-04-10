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У Києві чоловік напідпитку вбив керівника через зауваження

07:18, 10 квітня 2024
Поліцейські повідомили зловмиснику про підозру в умисному вбивстві.
У Києві чоловік напідпитку вбив керівника через зауваження
Джерело фото: Поліція Києва
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У Києві зловмисник з ознаками алкогольного сп’яніння зарізав свого начальника через зауваження. За даними поліції Києва, чоловік, який випив спиртне та атакував свого керівника ножем, вже перебуває під вартою. Йому повідомлено про підозру. Тепер зловмиснику загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі за умисне вбивство.

Повідомлення про подію надійшло до Деснянського управління поліції, коли на Броварському проспекті виявили чоловіка з ножовими пораненнями. На місці пригоди правоохоронці виявили тіло 36-річного чоловіка, який помер від отриманих травм.

Як встановили поліцейські, потерпілий працював начальником зміни охорони і звернувся до підлеглого з зауваженням після того, як побачив його у стані алкогольного сп'яніння. У відповідь чоловік вдарив його ножем у груди.

Після затримання уродженець Сумської області, 1971 року народження, був проінформований про підозру у вчиненні кримінального правопорушення - умисне вбивство. Наразі правоохоронці звернулися до суду з клопотанням про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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