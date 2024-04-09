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На Хрещатику у Києві – ремонт: як обмежуватимуть рух транспорту

23:59, 9 квітня 2024
10, 11 та 13 квітня на Хрещатику короткочасно обмежуватимуть рух транспорту.
На Хрещатику у Києві – ремонт: як обмежуватимуть рух транспорту
Джерело фото: freepik.com
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У Києві із 10 квітня триватиме дрібний поточний ремонт покриття на вулиці Хрещатик. Роботи також триватимуть 11 та 13 квітня і виконуватимуть їх у першій та другій смугах транспорту в напрямку від Бессарабської до Європейської площі.

Як повідомляють у КМДА за інформацією «Київавтодору», у місцях виконання ремонту на окремих ділянках діятиме короткотермінове обмеження руху транспорту.

Для пришвидшення робіт дорожники виконуватимуть підготовчі роботи вночі, а вдень асфальтуватимуть покриття:

  • 10–11 квітня – орієнтовно з 10:00 до 15:00,
  • 13 квітня – орієнтовно з 08:00 до 17:00.

Нагадаємо, що у Києві через проведення ремонтних робіт до 15 червня частково обмежили рух транспорту на Північному мосту.

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