На Крещатике в Киеве – ремонт: как будут ограничивать движение транспорта

10, 11 и 13 апреля на Крещатике будут кратковременно ограничивать движение транспорта.

Источник фото: freepik.com

В Киеве с 10 апреля будет продолжаться мелкий текущий ремонт покрытия на улице Крещатик. Работы также продлятся 11 и 13 апреля и будут выполнять их в первой и второй полосах транспорта в направлении от Бессарабской до Европейской площади.

Как сообщают в КГГА по информации «Киевавтодора», в местах выполнения ремонта на отдельных участках будет действовать краткосрочное ограничение движения транспорта.

Для ускорения работ дорожники будут выполнять подготовительные работы ночью, а днем будут асфальтировать покрытие:

10–11 апреля – ориентировочно с 10:00 до 15:00,

13 апреля – ориентировочно с 08:00 до 17:00.

Напомним, что в Киеве из-за проведения ремонтных работ до 15 июня частично ограничили движение транспорта на Северном мосту.

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