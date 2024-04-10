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З якими труднощами зіштовхуються українки в Чехії: подробиці

07:37, 10 квітня 2024
Українські жінки у Чехії змушені працювати на посадах нижчих за кваліфікацію.
З якими труднощами зіштовхуються українки в Чехії: подробиці
Джерело фото: depositphotos
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За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), більше двох третин економічно активних біженців з України знаходять роботу в Чехії. Опитування проведене цією організацією показало, що основну частину складають жінки, які часто мають високий рівень освіти. Однак, не зважаючи на це, українки в Чехії змушені працювати на посадах нижчих за рівень своєї кваліфікації. Про це повідомляє proukrainu.blesk.cz.

На сьогоднішній день в Чехії перебуває 320 тисяч біженців, які отримали тимчасовий захист. З них 77% є економічно активними, тобто зайняті (69%) або активно шукають роботу. Проте пошук стабільної роботи є важливою проблемою для окремих груп, зокрема для матерів-одиначок, людей старше 60 років та осіб з проблемами здоров'я.

Дослідження також показало, що знання чеської мови відіграє велику роль у пошуку роботи. Понад 80% опитаних, які володіють чеською мовою, знайшли собі зайняття. Найбільша зайнятість спостерігається серед тих, хто має досвід роботи в Україні у галузі механізації, слюсарства, водіння, сільського господарства.

Крім того, багато біженців стикаються з фінансовими проблемами, особливо ті, хто знаходиться на пенсії, у декретній відпустці або займається доглядом за дітьми. Більше половини не можуть оплатити несподівані витрати понад 13 600 крон.

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