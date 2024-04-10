Глава ЦПД при СНБО Коваленко ответил на упреки сначала мобилизовать тех, кто служит в тыловых подразделениях, а также относительно исключения демобилизации

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, «основой любой воюющей армии является качественный армейский тыл», поэтому тезис «возьмите тыловые бригады на передовую и не надо будет мобилизовывать» не сработает, а демобилизация в условиях отсутствия достаточных резервов равна утрате государственности.

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Тыловое обеспечение – это база армии. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко относительно тезиса о необходимости сначала рассмотреть мобилизацию в боевые подразделения тех военнослужащих, которые находятся все время в тылу в контексте принятия законопроекта 10449 об усилении мобилизации.

«Заметил тезис, мол, возьмите тыловые бригады на передовую и не надо будет мобилизовывать».

Во-первых, Генштаб уже производит соответствующее перераспределение и из тыловых бригад едут на ноль. Но это не упраздняет необходимость подготовки резервов. Также это не отменяет, что основой любой воюющей армии есть качественный армейский тыл, тыловое обеспечение. И фронт у нас, напоминаю, очень большой, границу с белорусами никто не отменял» - заметил он.

Что касается того, что из законопроекта 10449 исключили возможность демобилизации, Андрей Коваленко отметил, что «если мы хотим выжить как страна, как нация, мобилизованным нужно оставаться в армии сейчас. И только командование решает, где каждый из мобилизованных будет завтра, в какой он будет роли».

«Но пока не наберем достаточно резервов, не научим достаточно резервов, демобилизация равна потере государственности, к сожалению.

Многим это не понравится. Особенно людям, которые не мобилизованы, пожалуй. Но россияне у таких не спрашивать, если что» - добавил он.

Напомним, что председатель подкомитета Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат от «Слуги народа» Юлия Яцик в своем сообщении Facebook заявила, что законопроектом 10449 предлагается «мобилизовать несостоятельных вместо того, чтобы потрясти забронированных Минэкономики, Минкультом, Минобороной достаточно сомнительных, но важных уклонянистов или проверить ГБР, БЭБ, прокуратуры и другие правоохранительные органы на наличие личного состава, «подготовленного и мотивированного» для участия в боевых действиях».

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия рассказал, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проводит аудит Сил обороны, по результатам которого будет определен «внутренний резерв» украинской армии. По словам Арахамии, есть подразделения, которые ни разу не были вообще на фронте: «Армия 900 тысяч, 300 тысяч условно без ротаций воюют. А где тогда 600 тысяч?». Он подчеркнул, что уже в начале проверки Сырский нашел большое количество военнослужащих, которые могут участвовать непосредственно в боевых действиях. «Условно уже найдено 8 тысяч человек, которые просто прикомандированы в Генеральный Штаб и не воевали», – добавил Арахамия.

В свою очередь, Главнокомандующий Вооруженными Силами Александр Сырский отмечал, что «пересмотр численности определенных частей, не участвующих в боевых действиях, на основании аудита их деятельности позволил высвободить тысячи военнослужащих и направить их в боевые части».

«Но и при этом необходимо воздерживаться от крайностей. Во всех армиях мира есть личный состав, не участвующий в боевых действиях, но обеспечивающий боевые подразделения. Это не менее важная часть работы», - добавил он.

Автор: Наталья Мамченко

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