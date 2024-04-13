Украинские беспилотники атаковали воинскую часть в Мордовии

Украинские беспилотники поразили 590 отдельный радиотехнический узел.

Источник фото: Тelegram / БРАТЧУК

Украинские беспилотники совершили нападение на воинскую часть, расположенную в городе Ковылкино, что в Мордовии. Об этом заявил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

По его словам, расстояние до объекта нападения составляло около 650 километров.

"Украинские БПЛА атаковали воинскую часть в Мордовии (г. Ковылкино). Расстояние до цели примерно 650 километров. Атакован был 590 отдельный радиотехнический узел (в/ч 84680), на вооружении которого стоит загоризонтный радиолокатор 29Б6 "Контейнер", дальность обнаружения целей около 3000 км, а высота более 100 км", - уточнил Братчук.

Сейчас подробности о последствиях нападения и возможных пострадавших не сообщаются. Также не предоставлено никакой информации об ответе или реакции Мордовии на этот инцидент.

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