Температура достигла 103 градусов: девушка осталась заблокированной в своей Tesla из-за обновления

Владелица Tesla случайно заперлась без кондиционера в машине и не могла выйти, пока не обновится программное обеспечение, не зная, что дверь можно открыть механически.

Источник фото: dailydot

Жительница города Лос-Анджелес и пользовательница TikTok Брианна Джанел, которая является владелицей Tesla, опубликовала видео, где показала, как осталась заблокированной в своем электромобиле под палящим солнцем из-за длительного обновления программного обеспечения. Как отметила пользовательница, в машине было 103 градуса. Об этом пишет daily dot.

Джанел отметила, что обновление, запланированное на 24 минуты, длилось гораздо дольше, и она решила остаться внутри машины, боясь помешать процессу. Она не будет знать, что дверь можно открыть вручную, а не ждать завершения обновления.

На видео Джанел объяснила, что она сидела внутри Tesla, наблюдая за индикатором обновления программного обеспечения, которое длилось больше времени, чем ожидалось. Она признала свою ошибку, называя себя "идиоткой" за то, что не вышла из автомобиля раньше.

"Я идиотка. Обновляю свою машину", - говорит она, прежде чем перевернуть камеру, чтобы показать экран обновления программного обеспечения Tesla на фирменном большом центральном сенсорном экране бренда, добавляя: "Кстати, оно обновляется уже тридцать минут. Оно должно... обновляться всего 24 минуты".

Такая ситуация вызвала шквал комментариев в сети, многие из которых выражали удивление, что владелица Tesla не знала, как открыть дверь вручную. Также она позже добавила, что в следующий раз будет знать, что делать в подобной ситуации.

По словам Джанел, это видео стало предупреждением для других владельцев Tesla, чтобы они не попадали в подобные ситуации, понимая, как действовать, если они окажутся в аналогичной ситуации.

Затем Джанел назвала главную проблему - жару. "Я застряла в своей машине, буквально умываясь потом, а внутри моей машины 103 градуса", - говорит она. "Я немного испугался, надеюсь, у меня не закончится воздух. Я не могу открыть двери или окна, иначе я могу потенциально повредить свою машину, поэтому я просто застряла здесь, жарюсь, как долбаная курица, и истекаю потом".

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