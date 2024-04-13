Практика судов
  1. В мире

Температура достигла 103 градусов: девушка осталась заблокированной в своей Tesla из-за обновления

13:15, 13 апреля 2024
Владелица Tesla случайно заперлась без кондиционера в машине и не могла выйти, пока не обновится программное обеспечение, не зная, что дверь можно открыть механически.
Температура достигла 103 градусов: девушка осталась заблокированной в своей Tesla из-за обновления
Источник фото: dailydot
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Жительница города Лос-Анджелес и пользовательница TikTok Брианна Джанел, которая является владелицей Tesla, опубликовала видео, где показала, как осталась заблокированной в своем электромобиле под палящим солнцем из-за длительного обновления программного обеспечения. Как отметила пользовательница, в машине было 103 градуса. Об этом пишет daily dot.

Джанел отметила, что обновление, запланированное на 24 минуты, длилось гораздо дольше, и она решила остаться внутри машины, боясь помешать процессу. Она не будет знать, что дверь можно открыть вручную, а не ждать завершения обновления.

На видео Джанел объяснила, что она сидела внутри Tesla, наблюдая за индикатором обновления программного обеспечения, которое длилось больше времени, чем ожидалось. Она признала свою ошибку, называя себя "идиоткой" за то, что не вышла из автомобиля раньше.

"Я идиотка. Обновляю свою машину", - говорит она, прежде чем перевернуть камеру, чтобы показать экран обновления программного обеспечения Tesla на фирменном большом центральном сенсорном экране бренда, добавляя: "Кстати, оно обновляется уже тридцать минут. Оно должно... обновляться всего 24 минуты".

Такая ситуация вызвала шквал комментариев в сети, многие из которых выражали удивление, что владелица Tesla не знала, как открыть дверь вручную. Также она позже добавила, что в следующий раз будет знать, что делать в подобной ситуации.

По словам Джанел, это видео стало предупреждением для других владельцев Tesla, чтобы они не попадали в подобные ситуации, понимая, как действовать, если они окажутся в аналогичной ситуации.

Затем Джанел назвала главную проблему - жару. "Я застряла в своей машине, буквально умываясь потом, а внутри моей машины 103 градуса", - говорит она. "Я немного испугался, надеюсь, у меня не закончится воздух. Я не могу открыть двери или окна, иначе я могу потенциально повредить свою машину, поэтому я просто застряла здесь, жарюсь, как долбаная курица, и истекаю потом".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой

Лента новостей

Блоги
Публикации
За игнорирование правил военного учета бизнес будут штрафовать на 59,5 тысячи гривен – Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект об увеличении штрафов для бизнеса и граждан за нарушение правил военного учета в 5 раз.

С введением в марте в УПК новых требований к фиксации судебных заседаний по уголовным делам у судов появились серьезные проблемы – РСУ

В ГСА объяснили, собираются ли решать проблемы с работой подсистемы, которая должна обеспечивать обязательную фиксацию заседаний по уголовным делам в соответствии с новыми изменениями в УПК.

Правительство решило вопрос должностных окладов госслужащих Специализированной антикоррупционной прокуратуры

Кабмин принял постановление об оплате труда чиновников САП в связи с ее отделением от Офиса Генерального прокурора.

Верховная Рада одобрила законопроект о мобилизации осужденных – будут ли они иметь право уволиться потом с военной службы

Кого и как будут условно-досрочно освобождать от отбывания наказания для прохождения военной службы – парламент принял законопроект за основу.

Жизненные ситуации, странные поступки и загадочные родственники: почему ВККС продолжает отказывать кандидатам на должности судей местных судов

Очередная группа кандидатов на должности судей почти упустила шансы одеть судейские мантии.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон о мобилизации: последствия для военнообязанных, что будет с отсрочкой
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Руслан Ралець
    Руслан Ралець
    голова Дубенського міськрайонного суду Рівненської області
  • Владислав Дев’ятко
    Владислав Дев’ятко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва
  • Світлана Шевчук
    Світлана Шевчук
    суддя Північного апеляційного господарського суду
  • Інна Берднік
    Інна Берднік
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Ганна Сальнікова
    Ганна Сальнікова
    суддя Господарського суду Харківської області