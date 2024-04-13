В Украину придет похолодание и дожди: прогноз погоды

В ближайшие дни на Украину будет влиять атмосферный фронт с северо-запада, поэтому ожидаются дожди и понижение температуры.

С этих выходных и с понедельника, 15 апреля, украинцы будут чувствовать понижение температуры воздуха. Если сравнивать с первой декадой апреля, то будет ощутимое снижение температуры. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Атмосферный фронт с северо-запада повлияет на погоду в нашей стране. 14 апреля в западных и северных областях пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. В понедельник, 15 апреля, осадки ожидаются уже по всей стране, кроме юга.

Ветер в ближайшие дни будет северо-западный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью будет +5°...+12°, днем воздух будет прогреваться до +16°...+22°. В Закарпатье и юге страны будет +20°...+25°,

"В понедельник в связи с кратковременными дождями и увеличением количества облаков в большинстве западных и северных областей температура снизится до +11...+16°", - прогнозируют синоптики.

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