В Україну прийде похолодання та дощі: прогноз погоди

Найближчими днями на Україну впливатиме атмосферний фронт з північного заходу, тому очікуються дощі та зниження температури.

З цих вихідних та з понеділка, 15 квітня, українці відчуватимуть зниження температури повітря. Якщо порівнювати із першою декадою квітня, то буде дійсно відчутне зниження температури. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Атмосферний фронт з північного заходу впливатиме на погоду в нашій країні. 14 квітня у західних та північних областях пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами. В понеділок, 15 квітня, опади очікуються вже по всій країні, крім півдня.

Вітер найлижчими днями буде північно-західний з переходом на південно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі становитиме +5°...+12°, вдень повітря прогріватиметься до +16°...+22°. На Закарпатті та півдні країни буде +20°...+25°,

"У понеділок у зв'язку з короткочасними дощами та збільшенням кількості хмар в більшості західних та північних областей температура знизиться до +11°...+16°", - прогнозують синоптики.

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