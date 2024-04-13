Температура сягнула 103 градусів: дівчина залишилася заблокованою у своїй Tesla через оновлення

Власниця Tesla випадково замкнулася без кондиціонера в автівці та не могла вийти, поки не оновиться програмне забезпечення, не знаючи, що двері можна відчинити механічно.

Джерело фото: dailydot

Жителька міста Лос-Анджелес та користувачка TikTok Бріанна Джанел, яка є власницею Tesla, опублікувала відео, де показала, як залишилася заблокованою у своєму електромобілі під пекучим сонцем через тривале оновлення програмного забезпечення. Як зазначила користувачка, в машині було 103 градуси. Про це пише daily dot.

Джанел зазначила, що оновлення, заплановане на 24 хвилини, тривало набагато довше, і вона вирішила залишитися всередині машини, боячись перешкодити процесу. Вона не знатиме, що двері можна відчинити вручну, а не чекати завершення оновлення.

На відео Джанел пояснила, що вона сиділа всередині Tesla, спостерігаючи за індикатором оновлення програмного забезпечення, яке тривало більше часу, ніж очікувалося. Вона визнала свою помилку, називаючи себе «ідіоткою» за те, що не вийшла з автомобіля раніше.

«Я ідіотка. Оновлюю свою машину», - каже вона, перш ніж перевернути камеру, щоб показати екран оновлення програмного забезпечення Tesla на фірмовому великому центральному сенсорному екрані бренду, додаючи: «до речі, воно оновлюється вже тридцять хвилин. Воно повинно... оновлюватися лише 24 хвилини».

Така ситуація викликала шквал коментарів у мережі, багато з яких висловлювали здивування, що власниця Tesla не знала, як відчинити двері вручну. Також вона пізніше додала, що наступного разу буде знати, що робити в подібній ситуації.

За словами Джанел, це відео стало попередженням для інших власників Tesla, щоб вони не потрапляли в подібні ситуації, розуміючи, як діяти, якщо вони опиняться в аналогічній ситуації.

Потім Джанел назвала головну проблему – спеку. «Я застрягла в своїй машині, буквально вмиваючись потом, а всередині моєї машини 103 градуси», – каже вона. «Я трохи злякався, сподіваюся, у мене не закінчиться повітря. Я не можу відкрити двері чи вікна, інакше я можу потенційно пошкодити свою машину, тому я просто застрягла тут, смажусь, як довбана курка, і стікаю потом».

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