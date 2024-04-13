Українські безпілотники атакували військову частину в Мордовії

Українські безпілотники вразили 590 окремий радіотехнічний вузол.

Джерело фото: Тelegram / БРАТЧУК

Українські безпілотники здійснили напад на військову частину, розташовану в місті Ковилкіно, що у Мордовії. Про це заявив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

За його словами, відстань до об'єкта нападу становила близько 650 кілометрів.

"Українські БПЛА атакували військову частину у Мордовії (м. Ковилкіно). Відстань до цілі приблизно 650 кілометрів. Атаковано було 590 окремий радіотехнічний вузол (в/ч 84680), на озброєнні якого стоїть загоризонтний радіолокатор 29Б6 "Контейнер", дальність виявлення цілей близько 3000 км, а висота понад 100 км", - уточнив Братчук.

Наразі подробиці щодо наслідків нападу та можливих постраждалих не повідомляються. Також не надано жодної інформації про відповідь чи реакцію Мордовії на цей інцидент.

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