Найближчими місяцями з'явиться версія законопроекту про демобілізацію, — спікер Міноборони Дмитро Лазуткін

Міноборони та Генштаб вже ведуть роботу над законопроектом про демобілізацію.

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Представники Міністерства оборони України та Генерального штабу ЗСУ вже ведуть роботу над законопроектом про демобілізацію. Очікується, що він з’явиться найближчими місяцями. Про це повідомив спікер Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.

"Він уже в роботі, і протягом найближчих місяців з'явиться версія, яка потім потрапить до парламенту", - сказав Лазуткін.

Також спікер Міноборони зазначив, що раніше була інформація, що термін готовності законопроєкту становитиме 8 місяців, однак "після певних дискусій це прибрали".

Лазуткін висловив сподівання, що законопроєкт буде готовий швидше за вказаний термін.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки з фракції «Слуга народу» Федір Веніславський заявив, що до завершення війни жодної демобілізації бути не може.

Крім того, в Раді вирішили винести в окремий документ норму про демобілізацію, щоб ухвалити законопроект про мобілізацію.

Ексзаступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила щодо демобілізації, що це поняття в контексті війни є "розкішшю" та недосяжним.

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, «основою будь-якої воюючої армії є якісний армійський тил», тому теза «візьміть тилові бригади на передову і не треба буде мобілізовувати» не спрацює, а демобілізація в умовах відсутності достатніх резервів дорівнює втраті державності.

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