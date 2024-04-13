Линия 112 расширит свою работу по всей Украине

Линия 112 в мае увеличит свою область покрытия в Днепре и в сентябре – в Одессе.

Источник фото: myvin.com.ua

МВД Украины сообщило о намерениях распространения работы Службы 112 на всю территорию Украины до конца 2024 года. Сейчас эта услуга доступна уже в двух макрорегионах страны - центральном и западном.

Планируется запустить центры Службы 112 в Днепре в мае и в Одессе в сентябре. Эти центры охватят восточные и южные регионы Украины соответственно.

Линия 112 позволяет гражданам обращаться за помощью из любой точки страны. Вызовы по этому номеру автоматически перенаправляются в службы экстренной помощи.

Интересно, что на линию 112 могут обращаться и люди с нарушениями слуха или речи, для которых предусмотрена специальная возможность связи через видеосвязь с операторами, владеющими жестовым языком.

Номера профильных экстренных служб - 101, 102, 103 и 104 - останутся активными и после 2024 года, чтобы граждане могли продолжать получать необходимую помощь в неотложных ситуациях.

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