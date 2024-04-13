Выдавали себя за военных и выбивали средства у предпринимателей: на Прикарпатье будут судить группу вымогателей

Обвиняемые в течение 2019-2023 годов требовали средства у жителей Прикарпатья и Волыни.

В Прикарпатье будут судить группу вымогателей, которые выдавали себя за военных и «выбивали» средства у предпринимателей. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Установлено, что обвиняемые в течение 2019-2023 годов требовали средства у жителей Прикарпатья и Волыни. Двое из них, позиционируя себя «уголовными авторитетами», устанавливали и распространяли преступное влияние. Сообщники занимались вымогательством несуществующих долгов у предпринимателей и угрожали им физической расправой.

С началом военного положения некоторые из них, используя поддельные военные удостоверения, требовали у жительницы Волыни 15 тысяч долларов, которые якобы задолжал ее муж. При этом они угрожали отправить ее сына в зону боевых действий.

В сентябре 2023 г. обвиняемые «решали» проблему с возвратом средств за гражданско-правовое обязательство местного предпринимателя. Угрожая насилием, они «выбили» у мужчины 150 тысяч гривен.

В ходе контроля за совершением преступления в октябре 2023 года правоохранители задержали вымогателей после передачи им средств.

Двум из них инкриминированы вымогательства и принуждения к выполнению гражданско-правовых обязательств, их сообщникам - установление и распространение преступного влияния, а также обращение за применением такого влияния (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 255-1, ч .2 ст.355, ч.1 ст.255-3УК Украины).

Кроме того, два из них использовали поддельные документы для выезда за границу (ч.ч.1,4 ст. 358 УК Украины).

Трем сообщникам избрана мера пресечения – содержание под стражей, четвертому, обратившемуся за их помощью, избран домашний арест. Также по ходатайству прокурора наложен арест на их имущество стоимостью более 1,6 млн. грн.

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