Украина имеет 500 предприятий оборонной отрасли, – Зеленский

Зеленский рассказал об успехах украинского оборонного комплекса и заявил, что украинское оружие завоевало мировую славу.

Источник фото: president.gov.uа

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления по случаю Дня работников и работниц оборонно-промышленного комплекса Украины отметил, что в стране действуют 500 предприятий этой отрасли. Это не только государственные, но и частные компании, которые активно вовлечены в производство украинского вооружения.

Согласно высказыванию президента, в этот процесс уже вовлечены почти 300 тысяч работников. Оборонно-промышленный комплекс Украины производит широкий ассортимент военной техники и вооружения, включая снаряды, пушки, минометы, бронетехнику, противотанковые комплексы, системы радиоэлектронной борьбы, морские дроны и другие образцы.

В частности, Зеленский отметил, что украинские военные стандарты, такие как "стугны" и броня, уже стали известными в мире.

"Украинские "стугны", украинская броня, украинские FPV-дроны уже не являются чем-то необычным. Горжусь всеми нашими людьми и предприятиями, которые делают привычной также и современную украинскую артиллерию - необходимые современные калибры, необходимые пушки", - подчеркнул президент

Кроме того, президент сообщил о заинтересованности других стран в приобретении украинского оружия и расширении сотрудничества в этой области, что свидетельствует о высоком качестве и доверии к отечественным производителям вооружения.

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