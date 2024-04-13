Куда должна вноситься информация о стажировке: напоминание

Сведения о прохождении стажировки вносятся в реестр застрахованных лиц Госреестра общеобязательного государственного социального страхования.

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Государственная служба Украины по вопросам труда напоминает, куда должна вноситься информация о стажировке.

Сведения о прохождении стажировки вносятся в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования в порядке, установленном Пенсионным фондом Украины по согласованию с Минсоцполитики (статья 29 Закона Украины "О занятости населения").

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что нужно знать при официальном трудоустройстве.

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