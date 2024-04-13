Во Львовской области судили отца ученика, который написал нецензурные слова под дверью руководства школы

14-летний парень написал нецензурные слова на полу возле кабинета заместителя директора школы.

На Львовщине мужчину судили за то, что его 14-летний сын сделал бранную надпись под дверью руководства школы. Об этом сообщает zaxid.net.

Как стало известно, школьник написал нецензурные слова на полу в коридоре школы под дверью заместителя директора. По обращению руководства школы, полицейские составили на отца ученика административный протокол за уклонение от исполнения родительских обязанностей.

В суде мужчина свою вину признал и пообещал больше внимания уделять воспитанию несовершеннолетнего сына.

Отца ученика освободили от административной ответственности, ограничившись устным замечанием. Постановление суда еще не может быть обжаловано в апелляции.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что во Львове мужчина посадил за руль автомобиля 9-летнюю дочь.

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