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Во Львове мужчина посадил за руль автомобиля 9-летнюю дочь, видео

09:17, 13 апреля 2024
Мужчина, на которого составили админпротоколы, давал ребенку за рулем советы «ехать в своем ряду» и «выравниваться», чтобы ее никто не обогнал.
Во Львове мужчина посадил за руль автомобиля 9-летнюю дочь, видео
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Во Львове мужчина опубликовал в сети видео, на котором его 9-летняя дочь управляет автомобилем. Папа девочки сидел рядом с ней, на пассажирском сиденье и радовался умению ребенка.

"Выравнивайся, чтобы тебя никто не обогнал. Молодец. Еще год и на гонки", – комментировал видео мужчина.

Правоохранители отреагировали на видео и оперативно задержали мужчину.

"Видео разлетелось по разным пабликам. Автор думал, наверное, что это круто и прикольно "так жить". Но большинство правосознательных граждан справедливо захейтили. Что было закономерно. Потому что это было не круто, а фейспалм. Конечно, мы нашли этого 31- летнего блогера", - рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

На мужчину составили два протокола: по ч. 1 ст. 184 (Невыполнение родителями или лицами,  которые их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) и ч.2 ст.126 (передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления таким транспортным средством) КУоАП.

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