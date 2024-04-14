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В МИД Украины осудили атаку Ирана против Израиля: Подобные действия абсолютно неприемлемы и безответственны

12:49, 14 апреля 2024
Необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить перерастания противостояния в более масштабный региональный конфликт, — отметили в МИД.
В МИД Украины осудили атаку Ирана против Израиля: Подобные действия абсолютно неприемлемы и безответственны
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В Министерстве иностранных дел Украины решительно осудили массовые иранские атаки против Израиля в ночь на 14 апреля.

«Подобные действия абсолютно неприемлемы, безответственны и представляют риск беспрецедентной дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Необходимо приложить все усилия, чтобы не допустить перерастания противостояния в более масштабный региональный конфликт», - сообщили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что эта атака в очередной раз демонстрирует важность мобилизации всех сил свободного мира в защиту глобальных границ демократии.

Напомним, что в ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль, запустив ударные беспилотники и крылатые ракеты.

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