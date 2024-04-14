В течение следующих двух недель Президент подпишет новый закон о мобилизации, — Александр Корниенко

Заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко сообщил, что Владимир Зеленский подпишет закон о мобилизации после того, как Офис Президента проверит его в соответствии с Конституцией.

Первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко сообщил, что сейчас в Раде не зарегистрированы постановления, блокировавшие подписание принятых изменений в закон о мобилизации. Поэтому ожидается, что в течение следующих двух недель Президент Владимир Зеленский подпишет закон и документ вступит в силу.

"Мы ждем еще один день эти постановления. За два предыдущих дня их не было. И это хороший знак. Я думаю, что с понедельника спикер сможет его подписать, направить на подпись президенту. У президента будет две недели, и я думаю, он затягивать не будет", – сказал Корниенко в эфире телемарафона.

Корниенко заявил, что Офис Президента будет некоторое время изучать документ на соответствие Конституции, после чего его подпишет Президент.

"Оптимистически, за следующие две недели он будет опубликован и он вступит в силу, а дальше нужно отсчитывать определенные сроки, потому что часть норм сразу действует, а некоторые - через месяц", - пояснил вицеспикер.

Напомним, что 11 апреля Верховная Рада приняла закон об усилении мобилизации.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», у Кабмина будет месяц со дня публикации закона об усилении мобилизации 10449 для того, чтобы определиться с новым порядком бронирования. Соответствующие нормы предусматривают переходные положения принятого в целом 11 апреля закона о мобилизации.

Граждане, которые состоят на военном учете, обязаны в течение двух месяцев уведомить ТЦК номер телефона и реальный адрес. За неуведомление об изменении адреса военнообязанных будут штрафовать от 17 тысяч гривен.

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