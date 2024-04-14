На Хмельницкой АЭС приступают к строительству новых энергоблоков

На Хмельницкой атомной электростанции началась подготовка к строительству энергоблоков ХАЭС-5 и ХАЭС-6 по американской технологии.

На Хмельницкой АЭС начинается подготовка к строительству энергоблоков №5 и №6 по американской технологии Westinghouse АР1000. На днях на строительной площадке станции стартовали подготовительные работы по строительству градирен будущих энергоблоков. Об этом сообщается в Министерстве энергетики Украины.

"Это большой геополитический проект общего интереса Украины и США. Технологии, которые мы будем вместе строить и развивать, вытеснят россиян с европейского рынка атомной энергетики", – сказал министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, АР 1000 – современная технология, важной особенностью которой является возможность маневрирования.

"Особенная черта технологии АР 1000 – возможность маневрирования блоков. Сегодня враг бьет и уничтожает именно балансирующие мощности украинской энергетики, поэтому построение блоков с возможностью маневрирования очень важно для нас. И это наш ответ террористам, они никогда не лишат нас света, а новые технологии позволят нам выстоять", – отметил министр.

Он отметил, что реализация проекта будет осуществляться исключительно за счет средств "Энергоатома" с привлечением кредитных и инвестиционных возможностей.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что все энергоблоки оккупированной Запорожской АЭС перевели в состояние "холодной" остановки.

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