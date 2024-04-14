На Хмельницькій АЕС розпочинають будівництво нових енергоблоків

На Хмельницькій атомній електростанції розпочалася підготовка до зведення енергоблоків ХАЕС-5 та ХАЕС-6 за американською технологією.

На Хмельницькій АЕС розпочинається підготовка до зведення енергоблоків №5 та №6 за американською технологією Westinghouse АР1000. Днями на будівельному майданчику станції стартували підготовчі роботи для будівництва градирень майбутніх енергоблоків. Про це повідомляють у Міністерстві енергетики України.

"Це великий геополітичний проєкт спільного інтересу України і США. Технології, які ми будемо разом будувати і розвивати, витіснять росіян з європейського ринку атомної енергетики", – сказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

За його словами, АР 1000 – найсучасніша технологія, важливою особливістю якої є можливість маневрування.

"Особлива риса технології АР 1000 – можливість маневрування блоків. Сьогодні ворог б’є і знищує саме балансуючі потужності української енергетики, тому побудова блоків з можливістю маневрування дуже важлива для нас. І це наша відповідь терористам, вони ніколи не позбавлять нас світла, а нові технології дадуть нам змогу вистояти", – зазначив міністр.

Він зазначив, що реалізація проекту здійснюватиметься виключно за кошти "Енергоатому" із залученням кредитних та інвестиційних можливостей.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що усі енергоблоки окупованої Запорізької АЕС перевели у стан "холодної" зупинки.

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