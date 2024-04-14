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У Львові евакуйовали понад 70 людей: горіло кафе, фото

13:10, 14 квітня 2024
Внаслідок пожежі знищено вентиляційну витяжку та облицювання стелі.
У Львові евакуйовали понад 70 людей: горіло кафе, фото
Фото: ДСНС
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У Львові спалахнула пожежа в одному з закладів громадського харчування. Евакуйовано 74 людини, повідомляє ДСНС.

Рятувальники оперативно приборкали пожежу. Щоб забезпечити безпеку всіх присутніх, вони евакуювали 74 особи, включаючи 5 працівників. На щастя, ніхто не постраждав. 

Вогнем було знищено вентиляційну витяжку та облицювання стелі.

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