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Повітряні сили повідомили про успішний удар по російському пункту управління у Луганську

11:30, 14 квітня 2024
ЗСУ завдали удару по ворожому пункту управління «Центр» в окупованому Луганську
Повітряні сили повідомили про успішний удар по російському пункту управління у Луганську
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Українська авіація завдала удару по російському пункту управління «Центр» в окупованому Луганську. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

«Витримавши паузу, дякую льотчикам авіації Повітряних Сил за успішний, а головне — результативний удар по ворожому об'єкту на Луганщині 13 квітня 2024 року», — написав Олещук.

Він додав, що українські пілоти чудово виконали роботу і повернулись на базу.

Олещук також зазначив, що таких ударів по тилах противника буде більше, коли Україна отримає більше ракет від західних партнерів.

Нагадаємо, що 13 квітня, в окупованому Луганську лунали потужні вибухи у районі машинобудівного заводу.

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