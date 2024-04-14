Повітряні сили повідомили про успішний удар по російському пункту управління у Луганську

ЗСУ завдали удару по ворожому пункту управління «Центр» в окупованому Луганську

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Українська авіація завдала удару по російському пункту управління «Центр» в окупованому Луганську. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

«Витримавши паузу, дякую льотчикам авіації Повітряних Сил за успішний, а головне — результативний удар по ворожому об'єкту на Луганщині 13 квітня 2024 року», — написав Олещук.

Він додав, що українські пілоти чудово виконали роботу і повернулись на базу.

Олещук також зазначив, що таких ударів по тилах противника буде більше, коли Україна отримає більше ракет від західних партнерів.

Нагадаємо, що 13 квітня, в окупованому Луганську лунали потужні вибухи у районі машинобудівного заводу.

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