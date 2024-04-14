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Головнокомандувач ЗСУ Сирський звернувся до українців у 10 річницю початку АТО: Українське сонце сходить за териконами на Донбасі

10:53, 14 квітня 2024
Олександр Сирський нагадав, що десять років тому фсб рф за наказом путіна захопила Слов'янськ, після чого РНБО України оголосила про початок АТО.
Головнокомандувач ЗСУ Сирський звернувся до українців у 10 річницю початку АТО: Українське сонце сходить за териконами на Донбасі
Фото: ЗСУ
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У 10-ту річницю початку Антитерористичної операції на сході України Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський подякував військовим, які навесні 2014 року стали на захист України.

Він нагадав, що 14 квітня 2014 року на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони розпочалася Антитерористична операція.

Це була реакція України на захоплення Слов’янська спецпідрозділом фсб  за наказом путіна.

"Цього дня ми повинні згадати і пом’янути усіх українських захисників і захисниць, які поклали свої життя за свободу нашої держави у протистоянні російській навалі. Вічна слава і вічна пам’ять нашим героям! Боротьба триває. Усі хто брав участь у Антитерористичній операції дуже добре засвоїли, що українське сонце сходить за териконами на Донбасі! Ми робимо все, щоб звільнити нашу землю. Ми переможемо! Слава Україні!", - резюмував Головнокомандувач ЗСУ.

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