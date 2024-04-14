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Главнокомандующий ВСУ Сырский обратился к украинцам в 10-ю годовщину начала АТО: Украинское солнце сходит за терриконами на Донбассе

10:53, 14 апреля 2024
Александр Сырский напомнил, что десять лет назад фсб рф по приказу путина захватил Славянск, после чего СНБО Украины объявил о начале АТО.
Главнокомандующий ВСУ Сырский обратился к украинцам в 10-ю годовщину начала АТО: Украинское солнце сходит за терриконами на Донбассе
Фото: ВСУ
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В 10-ю годовщину начала Антитеррористической операции на востоке Украины Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поблагодарил военных, которые весной 2014 стали на защиту Украины.

Он напомнил, что 14 апреля 2014 года во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны началась Антитеррористическая операция.

Это была реакция Украины на захват Славянска спецподразделением фсб по приказу путина.

"В этот день мы должны вспомнить и помянуть всех украинских защитников и защитниц, которые положили свою жизнь за свободу нашего государства в противостоянии российскому нашествию. Вечная слава и вечная память нашим героям! Борьба продолжается. Все кто принимал участие в Антитеррористической операции очень хорошо усвоили, что украинское солнце сходит за терриконами на Донбассе! Мы делаем все, чтобы освободить нашу землю. Мы победим! Слава Украине!, - резюмировал Главнокомандующий ВСУ. 

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