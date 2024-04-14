Пенсия без страхового стажа: на что могут рассчитывать украинцы

Граждане, которые не смогли приобрести страховой стаж, получают от государства временную социальную помощь.

Украинцы, вообще не имеющие страхового стажа, не получают пенсию от государства. Вместо них предусмотрены определенные ежемесячные выплаты.

Пенсионеры, вообще не наработавшие страховой стаж, получат от государства временную помощь. Ее размер составляет 2361 гривны, но получить ее можно только после 65 лет.

Украинцы, имеющие неполный страховой стаж, получают выплаты в том же размере, но с 63 лет.

Для оформления выплат следует обратиться с документами в местный центр социальной защиты. Во время военного положения и в течение месяца после его завершения выплаты продолжаются без перерыва, независимо от того, были ли пропущены сроки для их проверки.

Временная социальная помощь для пожилых людей не подлежит индексации и может стать больше только с увеличением прожиточного минимума, к которому она привязана.

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