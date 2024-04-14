Израиль открыл воздушное пространство после атаки Ирана

График рейсов в международном аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авив может меняться.

Управление аэропортов Израиля объявило об открытии израильского воздушного пространства с 7.30 воскресенья после атаки Ирана. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Отмечается, что график полетов в международном аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве может изменяться.

Также воздушное пространство открыли Ирак, Иордания и Ливан. При этом иорданская власть дала разрешение возобновить полеты в своем авиапространстве на три часа раньше, чем планировалось.

В свою очередь иракские авиационные службы заверили, что рисков для безопасности воздушного движения сейчас нет.

Напомним, что в ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль, запустив ударные беспилотники и крылатые ракеты.

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