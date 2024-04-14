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В ГНС напомнили особенности проведения инвентаризации во время налоговой проверки

11:49, 14 апреля 2024
Проведение инвентаризации обязательно, в частности, на основании должным образом оформленного документа налоговой службы.
В ГНС напомнили особенности проведения инвентаризации во время налоговой проверки
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Налоговая служба в Сумской области напоминает особенности проведения инвентаризации при налоговой проверке.

Отмечается, что согласно пп. 20.1.9 п. 20.1 ст. 20 Налогового кодекса Украины контролирующие органы имеют право требовать при проведении проверок от проверяемых налогоплательщиков, проведения инвентаризации основных средств, товарно-материальных ценностей, средств, снятия остатков товарно-материальных ценностей, наличных денег с использованием информации и документов по результатам такой инвентаризации за последствиями таких проверок или при последующих мерах налогового контроля.

Проведение инвентаризации обязательно, в частности, на основании надлежащим образом оформленного документа органа, который в соответствии с законом имеет право требовать проведения такой инвентаризации.

В этих случаях инвентаризация должна начаться в срок и в объеме, указанных в надлежаще оформленном документе этих органов, но не ранее дня получения предприятием соответствующего документа - абзац шестой п. 7 разд. І Положение об инвентаризации активов и обязательств, утвержденное приказом Министерства финансов Украины от 02.09.2014 № 879.

Положение №879 применяется юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством Украины, независимо от их организационно правовых форм и форм собственности, а также представительствами иностранных субъектов хозяйственной деятельности.

Требование о проведении инвентаризации направляется (вручается) налогоплательщику в порядке, определенном ст. 42 НКУ.

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