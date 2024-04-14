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Что празднуют 14 апреля и какие памятные события произошли в этот день

10:16, 14 апреля 2024
В этот день в 2014 году началась АТО на востоке Украины.
Что празднуют 14 апреля и какие памятные события произошли в этот день
Фото: Shutterstock
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Ровно 10 лет назад началась Антитеррористическая операция на востоке Украины. После захвата Славянска спецподразделением ФСБ рф было принято решение СНБО об АТО.

Весной 2014 года украинские защитники и защитницы стали в ряды подразделений Сил безопасности и обороны Украины, чтобы защищать свою землю от захватнических действий российского оккупанта. Прошло 10 лет, наша кровавая борьба с мощным врагом продолжается.

Что касается праздников, то 14 апреля отмечают Всемирный квантовый день, Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми, Международный день вратаря, Всемирный день борьбы с болезнью Шагаса, Международный день внезапного смеха, День высоких достижений, День добрых дел, День "Посмотри на небо".

Кроме того, в Грузии – День родного языка, в Португалии – День кофе, а в Венгрии – День библиотекаря.

Верующие чтят память папы Римского Мартина Исповедника.

Какие еще памятные события приходятся на 14 апреля:

  • 70 год — римские войска Тита Флавия начинают осаду Иерусалима;
  • 1611 год — на пире, организованном принцем Федерико Чези в честь Галилео Галилея, впервые звучит слово "телескоп";
  • 1852 год – при Университете святого Владимира основывают Киевский центральный архив древних актов;
  • 1865 год – в вашингтонском театре актер Джон Бут смертельно ранит американского президента Авраама Линкольна;
  • 1871 год – в Германии учреждают парламент – рейхстаг;
  • 1894 год – впервые демонстрируют кинопроектор Эдисона;
  • 1912 год — крупнейший в то время пассажирский лайнер мира Титаник сталкивается с айсбергом и тонет;
  • 1978 год — в Тбилиси проходят массовые демонстрации с требованием сохранения на грузинском языке государственного статуса;
  • 2022 год – тонет крейсер "Москва", флагман Черноморского флота ВМФ рф, после удара ракетами "Нептун" ВМС Украины.

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