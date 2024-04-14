Что празднуют 14 апреля и какие памятные события произошли в этот день

Ровно 10 лет назад началась Антитеррористическая операция на востоке Украины. После захвата Славянска спецподразделением ФСБ рф было принято решение СНБО об АТО.
Весной 2014 года украинские защитники и защитницы стали в ряды подразделений Сил безопасности и обороны Украины, чтобы защищать свою землю от захватнических действий российского оккупанта. Прошло 10 лет, наша кровавая борьба с мощным врагом продолжается.
Что касается праздников, то 14 апреля отмечают Всемирный квантовый день, Всемирный день борьбы с сексуальным насилием над детьми, Международный день вратаря, Всемирный день борьбы с болезнью Шагаса, Международный день внезапного смеха, День высоких достижений, День добрых дел, День "Посмотри на небо".
Кроме того, в Грузии – День родного языка, в Португалии – День кофе, а в Венгрии – День библиотекаря.
Верующие чтят память папы Римского Мартина Исповедника.
Какие еще памятные события приходятся на 14 апреля:
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