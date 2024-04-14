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Що святкують 14 квітня та які пам’ятні події сталися цього дня

10:16, 14 квітня 2024
Цього дня у 2014 році розпочалася АТО на сході України.
Що святкують 14 квітня та які пам’ятні події сталися цього дня
Фото: Shutterstock
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Рівно 10 років тому розпочалася Антитерористична операція на сході України. Після захоплення Слов’янська спецпідрозділом ФСБ рф, було прийнято рішення РНБО про АТО.

Навесні 2014 року українські захисники й захисниці стали до лав підрозділів Сил безпеки і оборони України, щоб боронити свою землю від загарбницьких дій російського окупанта. Минуло 10 років, наша кривава боротьба з потужним ворогом досі триває.

Щодо свят, то 14 квітня відзначають Всесвітній квантовий день, Всесвітній день боротьби із сексуальним насильством над дітьми, Міжнародний день воротаря, Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса, Міжнародний день раптового сміху, День високих досягнень, День добрих справ, День "Подивись на небо".

Крім того, у Грузії - День рідної мови, у Португалії - День кави, а в Угорщині - День бібліотекаря.

Віряни вшановують пам'ять папи Римського Мартина Сповідника. 

Які ще пам’ятні події припадають на 14 квітня:

  • 70 рік — римські війська Тита Флавія починають облогу Єрусалима;
  • 1611 рік — на бенкеті, організованому принцом Федеріко Чезі на честь Галілео Галілея, вперше звучить слово "телескоп";
  • 1852 рік — при Університеті святого Володимира засновують Київський центральний архів давніх актів;
  • 1865 рік — у вашингтонському театрі актор Джон Бут смертельно ранить американського президента Авраама Лінкольна;
  • 1871 рік — у Німеччині засновують парламент — рейхстаг;
  • 1894 рік — вперше демонструють кінопроєктор Едісона;
  • 1912 рік — найбільший на той час пасажирський лайнер світу Титанік зіштовхується з айсбергом і тоне;
  • 1978 рік — у Тбілісі відбуваються масові демонстрації з вимогою збереження за грузинською мовою державного статусу;
  • 2022 рік — тоне крейсер "Москва", флагман Чорноморського флоту ВМФ рф, після удару ракетами "Нептун" ВМС України.

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