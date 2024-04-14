Що святкують 14 квітня та які пам’ятні події сталися цього дня

Рівно 10 років тому розпочалася Антитерористична операція на сході України. Після захоплення Слов’янська спецпідрозділом ФСБ рф, було прийнято рішення РНБО про АТО.
Навесні 2014 року українські захисники й захисниці стали до лав підрозділів Сил безпеки і оборони України, щоб боронити свою землю від загарбницьких дій російського окупанта. Минуло 10 років, наша кривава боротьба з потужним ворогом досі триває.
Щодо свят, то 14 квітня відзначають Всесвітній квантовий день, Всесвітній день боротьби із сексуальним насильством над дітьми, Міжнародний день воротаря, Всесвітній день боротьби з хворобою Шагаса, Міжнародний день раптового сміху, День високих досягнень, День добрих справ, День "Подивись на небо".
Крім того, у Грузії - День рідної мови, у Португалії - День кави, а в Угорщині - День бібліотекаря.
Віряни вшановують пам'ять папи Римського Мартина Сповідника.
Які ще пам’ятні події припадають на 14 квітня:
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