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Канцлер ФРН Олаф Шольц розпочав триденний візит до Китаю: подробиці

09:51, 14 квітня 2024
Шольц зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.
Канцлер ФРН Олаф Шольц розпочав триденний візит до Китаю: подробиці
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц у неділю,я 14 квітня, розпочав триденну поїздку до Китаю. Про це пише Reuters.

Візит канцлера має на меті зміцнити зв’язки з головним торговим партнером Німеччини та спробувати врегулювати розбіжності з низки питань, включаючи неринкові торговельні практики Китаю та його підтримку рф.

Шольц у складі делегації якого топменеджери кількох великих німецьких корпорацій, розпочав поїздку в південно-західному мегаполісі Чунцін. Він також відвідає Шанхай і Пекін, де зустрінеться з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і прем’єр-міністром Лі Цяном.

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