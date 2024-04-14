Канцлер ФРГ Олаф Шольц начал трехдневный визит в Китай: подробности

Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье, 14 апреля, начал трехдневную поездку в Китай. Об этом пишет Reuters.
Визит канцлера имеет целью укрепить связи с главным торговым партнером Германии и попытаться урегулировать разногласия по ряду вопросов, включая нерыночные торговые практики Китая и его поддержку рф.
Шольц в составе делегации которого топ-менеджеры нескольких крупных немецких корпораций, начал поездку в юго-западном мегаполисе Чунцин. Он также посетит Шанхай и
Пекин, где встретится с лидером Китая Си Цзиньпином и премьер-министром Ли Цяном.
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