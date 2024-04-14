В Киеве проверят законность пребывания церквей московского патриархата на 73 земельных участках

Так решили депутаты Киевского городского совета после жалоб киевлян о том, что некоторые религиозные организации распространяют российскую пропаганду.

Власти Киева сформируют список земельных участков коммунальной формы собственности, которыми может незаконно пользоваться Украинская православная церковь московского патриархата для проверки. Если факты подтвердятся, землю будут изымать.

При этом УПЦ МП придется возмещать нанесенный ущерб. Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета.

Депутат Киевского городского совета, председатель постоянной комиссии по вопросам образования и науки, молодежи и спорта Вадим Васильчук заявил, что в последнее время на имя Киевского городского совета поступают многочисленные обращения по принятию мер и урегулированию деятельности религиозных организаций, связанных с рф и пропагандируют вражеские нарративы, поэтому вопрос использования земель храмами УПЦ МП.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что суд обязал УПЦ МП вернуть в государственную собственность Успенский собор в Каневе.

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