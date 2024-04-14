Практика судів
  1. В Україні

У Києві перевірять законність перебування церков московського патріархату на 73 земельних ділянках

11:12, 14 квітня 2024
Так вирішили депутати Київської міської ради після скарг киян про те, що деякі релігійні організації поширюють російську пропаганду.
У Києві перевірять законність перебування церков московського патріархату на 73 земельних ділянках
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Влада Києва сформує список земельних ділянок комунальної форми власності, якими може незаконно користуватися Українська православна церква Московського патріархату для перевірки. Якщо факти підтвердяться, землю вилучатимуть. При цьому УПЦ МП доведеться відшкодовувати завдані збитки. Про це повідомила пресслужба Київської міської ради.

Депутат Київської міської ради, голова постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадим Васильчук заявив, що останнім часом на ім'я Київської міської ради надходять численні звернення щодо вжиття заходів та врегулювання діяльності релігійних організацій, які пов’язані з рф та пропагують ворожі наративи, тому питання про використання земель храмами УПЦ МП.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що суд зобов'язав УПЦ МП повернути у державну власність Успенський собор у Каневі. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд пояснив, як суд може вирішити долю неповнолітньої доньки військовослужбовця, засудженого до позбавлення волі за самовільне залишення місця служби, мати якої померла

Засуджений військовослужбовець посилався на те, що залишив місце служби через збіг сімейних обставин – померла колишня дружина, планував оформити опіку малолітньої доньки, недоліковане поранення.

Верховний Суд визначив, чи може ФОП бути суб’єктом злочину «службова недбалість»

Фізична особа-підприємець може бути службовою особою та суб’єктом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК – службова недбалість.

Зміни в оплаті праці держслужбовців апаратів судів – у Верховній Раді зареєстрували законопроект

До розмірів посадових окладів в апаратах судів пропонується додатково застосувати регіональні коефіцієнти.

Верховний Суд визначив умови задоволення позову контролюючого органу про стягнення із суб’єкта господарювання штрафної санкції

Умови для задоволення судом позову контролюючого органу про стягнення із суб’єкта господарювання штрафної санкції – позиція Верховного Суду.

У США стурбовані намірами грузинського парламенту прийняти закон про іноагентів, а в ЄС чекають від Грузії перевірки доброчесності Вищої ради юстиції

В Грузії готуються ухвалити закон про публікацію звітів організаціями, які отримують іноземне фінансування, а у ЄС вимагають перевірки доброчесності кандидатів до Вищої ради юстиції Грузії за участі міжнародних експертів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Закон про мобілізацію: наслідки для військовозобов’язаних, що буде з відстрочкою
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Грушицький
    Андрій Грушицький
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді
  • Алла Корніюк
    Алла Корніюк
    суддя Хмельницького апеляційного суду