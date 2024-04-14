У Києві перевірять законність перебування церков московського патріархату на 73 земельних ділянках

Так вирішили депутати Київської міської ради після скарг киян про те, що деякі релігійні організації поширюють російську пропаганду.

Влада Києва сформує список земельних ділянок комунальної форми власності, якими може незаконно користуватися Українська православна церква Московського патріархату для перевірки. Якщо факти підтвердяться, землю вилучатимуть. При цьому УПЦ МП доведеться відшкодовувати завдані збитки. Про це повідомила пресслужба Київської міської ради.

Депутат Київської міської ради, голова постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадим Васильчук заявив, що останнім часом на ім'я Київської міської ради надходять численні звернення щодо вжиття заходів та врегулювання діяльності релігійних організацій, які пов’язані з рф та пропагують ворожі наративи, тому питання про використання земель храмами УПЦ МП.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що суд зобов'язав УПЦ МП повернути у державну власність Успенський собор у Каневі.

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